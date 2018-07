Governadores pedem a Lula nova política para floresta

?Existe uma crescente convergência internacional para a inclusão das florestas no mercado de carbono regulado por Kyoto?, diz a carta, assinada na sexta-feira em Palmas (TO), durante o 5º Fórum de Governadores da Amazônia Legal. ?Para surpresa de todos, dentro e fora do País, o governo do Brasil vem fazendo oposição à inclusão das florestas neste promissor mercado. Esta posição deve ser revista com urgência.? Pelas regras atuais do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Kyoto, somente projetos de florestamento e reflorestamento são válidos para obtenção de créditos de carbono.

O modelo REDD, se adotado, criaria a opção de uma compensação adicional, pelo desmatamento evitado - ou seja, pelo carbono que deixou de ser emitido graças à preservação da floresta. ?Não há mais argumentos técnicos que justifiquem a exclusão do REDD?, disse ao jornal O Estado de S. Paulo Virgílio Viana, diretor da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), no Estado do Amazonas, que apoiou a formulação da carta.

Para a especialista Thelma Krug, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), uma das representantes brasileiras nas negociações internacionais sobre clima, ?há muita desinformação sobre o tema?. Segundo ela, o Brasil defende, sim, a adoção do REDD - só que na forma de um mecanismo complementar de apoio à conservação, não como uma forma de compensar as emissões dos países desenvolvidos. ?Pode até ser uma mecanismo de mercado, mas que não seja compensatório?, afirmou. Procurado pelo Estado, o Itamaraty não se pronunciou sobre o assunto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.