Governo abre inscrições para 5º ciclo do Mais Médicos

As inscrições desse quinto ciclo começaram nesta terça e seguem até o dia 3 de abril pelo endereço eletrônico do programa (http://maismedicos.saude.gov.br). Podem participar do projeto: médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil, com habilitação para exercício da medicina em território nacional; médicos brasileiros formados em instituição de educação superior estrangeira, com habilitação para exercício da medicina no exterior; e médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras, com habilitação para exercício da medicina no exterior.

Segundo o governo, o Programa Mais Médicos conta hoje com profissionais em mais de 70% dos municípios do País. São 9.490 médicos em 3.025 municípios e 31 distritos indígenas. Agora, em abril, mais 3.745 profissionais devem se integrar ao programa.