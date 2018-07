Governo aceita desculpas de Valcke; Dilma receberá Blatter O governo brasileiro aceitou os pedidos de desculpas feitos pelo presidente da Fifa, Joseph Blatter, e pelo secretário-geral da entidade, Jérôme Valcke, por conta das duras críticas de Valcke à preparação do país para a Copa do Mundo de 2014, informou o Ministério do Esporte nesta quinta-feira.