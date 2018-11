Governo acredita em acordo para evitar greve em aeroportos

As categorias dos aeroviários e aeronautas reivindicam um reajuste de 10 por cento e prometem uma paralisação de 24 horas a partir das 23h de quinta-feira caso não haja um acordo.

"Nós temos conversado com as empresas, acreditamos que... as empresas estão com programas para atender as pessoas nos aeroportos. E acreditamos que não teremos problemas", disse Gleisi a jornalistas.

Na segunda-feira, uma audiência no Tribunal Superior do Trabalho entre sindicatos e empresas terminou sem solução para o impasse.

Os aeroviários são aqueles profissionais que operam os serviços em terra, como check-in, e os aeronautas são os que embarcam nas viagens.

(Reportagem de Hugo Bachega)