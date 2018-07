Governo acrescenta medidas ao pacote para prefeituras Durante evento com milhares de prefeitos, o governo Lula anunciou nesta terça-feira novas medidas do pacote voltado para as prefeituras. As medidas foram anunciadas pelo ministro José Múcio Monteiro (Relações Institucionais). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra Dilma Rousseff (Casa Civil) também estavam presentes. O governo federal vai doar mil ônibus para o transporte escolar e as prefeituras terão direito a um financiamento de 700 milhões de reais para adquirir ônibus e barcos para este transporte. Também foi reaberta a possibilidade para que as prefeituras ajudem na fiscalização da cobrança do Imposto Territorial Urbano (ITR). Em 2009, mil prefeituras aderiram. A arrecadação é realizada pela Receita Federal, que repassa 50 por cento do valor para as prefeituras. A cidade que aderir recebe 100 por cento do imposto. Em 2008, foram arrecadados 470 milhões de reais com o ITR. Foram anunciadas ainda medidas de regularização fundiária nos municípios localizados na Amazônia. Também será enviado ao Congresso projeto para regulamentar a transição entre governos. Obriga que prefeitos, governadores e presidente que estejam deixando o cargo apresentem relatórios financeiros de sua gestão. Na segunda-feira, o governo anunciou que vai oferecer aos municípios a possibilidade de repactuar em até 240 meses (20 anos) as dívidas com a Previdência que totalizam 14 bilhões de reais. Vai ser ampliada ainda uma linha de financiamento no total de 980 milhões de reais para que as cidades comprem tratores e máquinas agrícolas via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). (Reportagem de Fernando Exman)