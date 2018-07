Governo adia para 2016 vigência do acordo ortográfico O governo adiou o início da obrigatoriedade do uso do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. O decreto foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. O acordo, que padroniza as regras ortográficas, foi assinado em 1990 com outros países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e entraria em vigor em 2013. Pelo decreto as normas ortográficas entrarão efetivamente am vigor a partir de 1º e janeiro de 2016.