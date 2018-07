Governo adotará superávit menor em 2010, diz fonte

A alteração constará do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que será enviado ao Congresso ainda nesta quarta-feira.

A redução será feita por meio da exclusão da Petrobras entre os órgãos que contribuem para o resultado do superávit primário.

O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, antes mesmo de a informação sobre a retirada da estatal do superávit primário se tornar oficial, comentou a intenção do governo.

"O conceito de superávit primário é um conceito de caixa. O investimento é penalizado porque você vai conter o investimento para manter no caixa. Com isso, você muda o conceito, você vai poder administrar o caixa", declarou nesta quarta-feira Gabrielli, no Rio, após evento no Fórum Econômico Mundial para a América Latina.

Segundo a fonte a redução envolve ainda a atuação direta do governo. "Tem também superávit primário do governo central", comentou.

O PPI (Projeto Piloto de Investimento) foi mantido no Orçamento de 2010, o que permite ao governo abater do superávit primário investimentos em áreas prioritárias em até 0,5 por cento do PIB.

Já o ministro da Fazenda, Guido Mantega, em audiência na Câmara dos Deputados, disse que "por enquanto" o governo não tem intenção de mexer no superávit primário, mas ressaltou que

"isso não é nenhum tabu".

(Com reportagem adicional de Denise Luna, no Rio, e Isabel Versiani, em Brasília)