Governo afasta mais um diretor do Dnit após denúncia

Ele ocupava interinamente a diretoria-geral do órgão depois que o titular, Luís Antônio Pagot, foi afastado no começo do mês, após denúncias de praticar irregularidades no Dnit. Pagot nega as acusações.

O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, determinou também a abertura de um processo administrativo disciplinar para apurar as denúncias contra o diretor do órgão publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo, nesta sexta.

Sadok de Sá, segundo reportagem, teria conhecimento de que a empresa de sua mulher, Ana Paula Batista Araújo, matinha contratos por meio de convênios com o Dnit.

Ela é dona da Construtora Araújo Ltda. e teria assinado contratos de aproximadamente 18 milhões de reais para fazer obras em três rodovias federais em Roraima. Os contratos foram fechados com o governo estadual, e os serviços eram pagos por meio de convênio pelo Dnit, segundo a reportagem.

O diretor disse, ao jornal, que sabia dos contratos, mas que são fruto de licitação do governo de Roraima e esclareceu que nunca fez ingerências favoráveis à sua mulher. Ele e Ana Paula moram juntos, mas não são oficialmente casados, segundo Sadok de Sá.

Esse é o segundo diretor do Dnit afastado temporariamente por suspeita de irregularidades desde o início do mês.

O Dnit informou, por meio da assessoria, que também foi afastado nesta sexta Frederico Augusto de Oliveira Dias, que atuaria como assessor do departamento.

Outros dois assessores e o ex-ministro dos Transportes Alfredo Nascimento também deixaram o governo por outra denúncia, divulgada pela revista Veja, de que fariam parte de um suposto esquema de arrecadação de propinas em favor do Partido da República (PR). A legenda e Nascimento negam as acusações.

(Por Jeferson Ribeiro, com reportagem adicional de Leonardo Goy)