Governo afrouxa prazo para garantir obras de mobilidade da Copa

Antes, os projetos precisavam estar licitados até o final deste ano e serem concluídos até dezembro de 2013. Agora, o governo admite aceitar atraso nas licitações, contanto que as obras estejam prontas para o Mundial.

"Nós colocamos essa data de dezembro como referência importante, (mas) tem várias obras que não é necessário iniciar em dezembro, que o tempo de obra é curto. Então, não é necessário que a licitação precise ficar pronta em dezembro", disse a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, durante balanço dos trabalhos para a Copa.

Apesar da mudança no prazo, o governo disse acreditar que as obras não licitadas ainda neste ano, por serem de curta duração, estarão prontas à tempo do Mundial.

O governo vê as obras de mobilidade como um dos principais legados do torneio, mas apenas em cinco das 12 cidades-sede as intervenções já foram iniciadas. Os 49 projetos somam 12,1 bilhões de reais.

"Mobilidade urbana é um assunto que nos deixa em estado de alerta, é necessário muita atenção, muita concentração por parte das cidades", disse o ministro do Esporte, Orlando Silva.

Em Salvador, por exemplo, o projeto inicial foi colocado em revisão após o governo local alterar o modal de transporte a ser utilizado -- passou a reivindicar investimento em linha metroviária no lugar do antigo projeto de BRT (linha expressa de ônibus).

Já no caso de São Paulo, a nova linha de monotrilho só deverá estar concluída em maio de 2014, um mês antes do evento. Também em Manaus, a previsão é que as obras estejam prontas meses antes do torneio.

AEROPORTOS "PREPARADOS"

Uma das principais reclamações da Fifa em relação aos preparativos do Brasil, os aeroportos do país -- que já sofrem com saturação devido o crescimento da demanda nos últimos anos -- serão capazes de absorver o movimento extra estimado para a Copa, segundo o governo.

A previsão é que todas as obras estejam concluídas até dezembro de 2013 -- a tempo do torneio, mas depois da Copa das Confederações, evento teste do Mundial que será realizado um ano antes.

"Não temos dúvida nenhuma que nossos aeroportos estarão preparados para a época da Copa. Podemos estar tranquilos que não será este um problema para a Copa do Mundo", disse o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt.

Dos 13 aeroportos que serão modernizados para o Mundial, as obras já foram iniciadas em oito deles. Viracopos, em Campinas, também receberá investimentos para atender o aumento da demanda esperado para o torneio, apesar de a cidade não ser uma das sedes da competição.

Em dezembro, o governo deverá licitar à iniciativa privada os terminais de Brasília, Guarulhos e Viracopos. O edital de licitação deverá ficar pronto ainda este mês.

Sobre os estádios, Silva considerou o problema "resolvido". Das 12 arenas, nove deverão ser entregues até dezembro de 2012, segundo estimativas do governo. A arena de Manaus deverá estar pronta em meados de 2013. Já os estádios de São Paulo e Natal só devem ser concluídos em dezembro de 2013. Ambas as cidades já foram descartadas para a Copa das Confederações.