Governo agenda prova do Enade para 6 de novembro A prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) será aplicada no dia 6 de novembro, às 13 horas (horário de Brasília). De acordo com a portaria do Ministério da Educação publicada hoje no Diário Oficial, a inscrição dos estudantes poderá ser feita entre 18 de julho a 19 de agosto de 2011, no site http://enade.inep.gov.br.