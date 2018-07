Governo aguardará sindicância antes de tomar providências sobre Pnad 2013 O governo irá esperar a conclusão do trabalho da comissão de sindicância que irá apurar o erro do IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2013 para tomar providências sobre possíveis afastamentos de responsáveis do órgão, de acordo com informações da Agência Brasil.