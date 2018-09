Governo alerta para risco de chuva forte em SP, RJ e ES

Um alerta sobre probabilidade de chuvas fortes e constantes entre esta quarta-feira, 26, e quinta nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo foi emitido pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, com base em previsões do Centro de Previsão e Estudos Climáticos (CPTEC), do Ministério da Ciência e Tecnologia, e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Ministério da Agricultura. O alerta foi enviado aos serviços de Defesa Civil dos três Estados. De acordo com o alerta, o risco de chuvas fortes e, em alguns casos, acompanhadas de descargas elétricas, se deve a um sistema meteorológico conhecido como "Zona de Convergência do Atlântico Sul". Em São Paulo, avisa a Sedec, esse sistema forma nuvens carregadas que mantêm as condições de chuva no sul, leste, nordeste e norte do Estado. A Sedec informa que, com o alerta enviado aos três Estados, tenta incentivar os governos estaduais e municipais e a própria população a tomarem medidas preventivas para evitar mortes e prejuízos ao patrimônio e ao meio ambiente. A secretaria chama atenção para o fato de que, por causa das chuvas dos últimos dias, o solo está bastante encharcado em vários pontos, e isso aumenta o risco de deslizamentos de terra em áreas de morros e encostas.