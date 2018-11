Governo ameaça punir sindicatos para evitar caos aéreo Aeronautas e aeroviários não chegaram a um acordo com as companhias aéreas, ontem, em reunião no Ministério Público do Trabalho (MPT) para evitar a paralisação do setor a partir de amanhã. O Ministério da Defesa avisou que vai endurecer em caso de greve no setor por considerar que esta é "uma questão de interesse nacional". O ministro Nelson Jobim determinou que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) dobre os esforços na fiscalização das companhias aéreas e já avisou que, se houver tumulto nos aeroportos, os sindicatos receberão multas pesadas.