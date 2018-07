Governo amplia alerta de terrorismo Os EUA ampliaram ontem o alerta de terrorismo do sistema de transporte para estádios, hotéis e centros de entretenimento, enquanto investigadores buscam mais suspeitos em um possível complô da Al-Qaeda com bombas escondidas em mochilas. As investigações estão concentradas em Najibullah Zazi, um motorista de ônibus afegão de 24 anos que teria recebido treinamento em bombas no Paquistão.