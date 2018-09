Governo amplia corte no Orçamento em R$577 milhões

"O novo ajuste foi resultado de alterações em parâmetros macroeconômicos, comportamento da arrecadação no mês de fevereiro e previsão de reajuste da tabela do Imposto de Renda em 4,5 por cento", afirmou o Ministério do Planejamento em um comunicado.

O corte foi anunciado no Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas. Em fevereiro, o governo já havia determinado um contingenciamento de 50,1 bilhões de reais no Orçamento para 2011.

Segundo a pasta, houve uma redução da receita total em 1,2 bilhão de reais, decorrentes da previsão menor de arrecadação, diminuição da projeção de pagamento de dividentos por estatais e a redução na expectativa de arrecação de outras receitas.

Devido à alteração no valor das receitas administradas, o ministério reduziu em 678,2 milhões de reais as transferências a Estados e municípios.

No relatório, foram mantidas em 5 por cento as estimativas de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) e da alta do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano.

(Por Hugo Bachega)