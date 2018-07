Governo amplia Minha Casa, Minha Vida em 350 mil unidades

O programa MCMV está em sua segunda fase e, segundo ministro, já foram contratadas até o momento 2,550 milhões de unidades e até o fim do ano outras 200 mil também serão contratadas. Com o acréscimo, que vale para o período de janeiro a junho de 2015, a segunda fase do programa passa ser 3,1 milhões de habitações.

"Acertamos que estaríamos lançando para o primeiro semestre de 2015 mais 350 mil novas unidades de modo que o setor teria muito trabalho pela frente", disse o ministro após reunião com representantes do setor da construção.

Mantega ressaltou que o governo resolveu ampliar a segunda fase do Minha Casa, Minha Vida, e não lançar a terceira fase do programa, para agilizar o processo de contratação, atendendo a pedido da indústria de construção.

Esse é o segundo anúncio de medidas que atendem a reivindicações do setor empresarial, em um esforço do governo de se aproximar do setor privado e reativar a economia, a menos de um mês das eleições. Na segunda-feira, Mantega anunciou benefícios fiscais para as multinacionais brasileiras e a ampliação do programa Reintegra de estímulo às vendas no exterior.

O regime especial de tributação prorrogado reduz de 6 por cento para 1 por cento sobre o valor do imóvel a cobrança unificada de tributos federais.

(Por Luciana Otoni e Nestor Rabello)