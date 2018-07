Governo analisa possível financiamento para distribuidoras--Fazenda

Ele ressaltou, entretanto, que nenhuma decisão foi tomada.

"Por enquanto, estamos discutindo a necessidade de fluxo de caixa e a não a assunção do custo. A ideia é um financiamento, se for necessário, porque, por conta da diferença de custos, pode causar alguma alavancagem transitória", disse Barbosa , que está respondendo interinamente pela Fazenda, a jornalistas após participar de reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.

Barbosa, entretanto, sinalizou que a eventual ajuda será transitória e que as distribuidoras irão recuperar o custo adicional pela compra de energia das térmicas na próxima revisão tarifária.

Pelas contas do setor, o uso das térmicas desde o fim do ano passado já gerou custo de pelo menos 4 bilhões de reais às distribuidoras.

Na terça-feira, o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, disse que o Tesouro poderia ajudar a compensar o custo com a energia das térmicas. Segundo ele, o órgão teria condições de participar por meio da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).

