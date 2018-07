Governo anuncia compras de R$8,4 bi e corta TJLP a 5,5%

"Temos de continuar com políticas anticíclicas", afirmou o ministro da Fazenda, Guido Mantega, que apresentou as medidas em evento no Palácio do Planalto, com a presença de outros ministros, prefeitos e da presidente Dilma Rousseff.

A redução da TJLP, segundo Mantega, ajudará a diminuir os custos dos empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e, consequentemente, contribuirá para baratear os custos dos investimentos no país.

O ministro informou ainda que a TJLP, que estava fixada em 6 por cento desde junho de 2009, terá a nova porcentagem válida, inclusive, para empréstimos antigos.

"Estamos reduzindo os créditos de investimento do BNDES e (isso) afeta créditos já liberados; significa medida para baratear o custo dos investimentos no Brasil e facilitar o crédito", afirmou Mantega.

As compras governamentais anunciadas nesta manhã, que serão efetuadas no segundo semestre deste ano, envolvem caminhões e máquinas agrícolas; ambulâncias; trens urbanos; motocicletas para Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal; ônibus e material escolar; e até equipamentos militares, como blindados e veículos lançadores de míssil.

Com isso, explicou Mantega, os valores programados para o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) neste ano passarão de 42,6 bilhões para 51 bilhões de reais, uma vez que 6,6 bilhões de reais dessas compras governamentais totais são adicionais ao previsto anteriormente pelo governo.

O governo tenta estimular o crescimento da economia brasileira, afetada pelo cenário internacional. Dentro da equipe econômica, já se fala em uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) perto de 3 por cento neste ano, mas o mercado prevê apenas 2,18 por cento, abaixo do desempenho já ruim do ano passado, quando o avanço foi de apenas 2,7 por cento.

"As medidas anticrise fortalecem as condições para superar as dificuldades do cenário internacional... (Elas) ocorrem no momento em que a economia brasileira já está retomando o crescimento", afirmou Mantega, acrescentando que o governo continuará tomando ações de estímulo.

Ele disse ainda que tanto a queda dos juros quanto o câmbio desvalorizado "vão continuar". Desde agosto passado, o Banco Central já reduziu a Selic em 4 pontos percentuais, para a mínima histórica atual de 8,50 por cento ao ano.

