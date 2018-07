Governo anuncia compras de R$8,4 bi e corta TJLP para 5,5% O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou nesta quarta-feira um conjunto de compras do governo no valor total de 8,4 bilhões de reais e a redução da Taxa de Juros de Longo Prazo de 6,0 por cento para 5,5 por cento, com o objetivo de estimular o crescimento econômico.