Governo anuncia instalação de 11 bases na fronteira

"Nós vamos unir os dois projetos e criar quadros com policiais da Força Federal e da Força Estadual para preparar para o enfrentamento ao crime na fronteira, principalmente para ter maior controle de armas e drogas", disse o ministro, em entrevista em Ponte Porã (MS), onde acompanha o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente do Paraguai, Fernando Lugo.

O ministro disse também que essas bases serão instaladas ainda em 2010 e que o Ministério da Justiça vai investir R$ 56 milhões no projeto. "Vamos dar uma resposta muito concreta à entrada de ilegais nas nossas fronteiras. E aí, com as bases, o nosso interesse é em empreender cooperação com o país vizinho, a fim de combatermos em conjunto estes crimes que atingem os dois países", afirmou o ministro.

Perto do início da tarde, os presidentes participavam do encerramento do seminário empresarial "Brasil-Paraguai: Perspectivas de Comércio e Investimentos na Fronteira", no Centro de Convenções de Ponta Porã.