Governo anuncia plano de inovação de R$32,9 bi, diz fonte A presidente Dilma Rousseff anuncia nesta quinta-feira o Plano Inova Empresa, que contará com 32,9 bilhões de reais para incentivar os investimento em inovação tecnológica, sendo 20,9 bilhões para empréstimos, disse à Reuters uma fonte do governo pouco antes do anúncio.