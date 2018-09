Governo anuncia R$ 200 mi para hospitais federais

De acordo com o ministério, os valores serão incorporados aos contratos de metas, estabelecidos entre as secretarias estaduais e municipais de saúde com os gestores das unidades beneficiadas. Os hospitais universitários federais são unidades suplementares às universidades. O financiamento é compartilhado, igualmente, entre as áreas de Saúde e da Educação. O Rehuf foi instituído em 27 de janeiro de 2010. Com a parcela liberada hoje, o governo federal totaliza investimento de R$ 300 milhões pelo Rehuf para os hospitais.