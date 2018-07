Governo anuncia R$ 75 milhões para Estados afetados pelas chuvas

O governo federal anunciou hoje que vai destinar R$ 75 milhões para os três Estados mais afetados pelas fortes chuvas que atingem o País - Minas Gerais (R$ 30 milhões), Espírito Santo (R$ 20 milhões) e Rio de Janeiro (R$ 25 milhões). O dinheiro será repassado via Cartão de Pagamento de Defesa Civil, que viabilizará despesas em ações de socorro, assistência a vítimas e restabelecimento de serviços em municípios com situação crítica.

Os ministros Fernando Bezerra Coelho (Integração Nacional), Aloizio Mercadante (Ciência e Tecnologia,), Tereza Campello (Desenvolvimento Social e Combate à Fome), Alexandre Padilha (Saúde), Paulo Sérgio Passos (Transportes) e Gleisi Hoffmann (Casa Civil) se reuniram hoje para discutir as ações do governo no combate às enchentes.

"Esses recursos serão repassados aos governos dos Estados e aos municípios mais duramente atingidos, serão recursos que deverão prover despesas referentes a mantimentos, combustível, todas as despesas necessárias ao restabelecimento da situação anterior ao quadro do desastre", disse Bezerra Coelho.

O cartão foi desenvolvido pelo governo, a partir de uma solicitação do Ministério da Integração Nacional e da Controladoria-Geral da União (CGU), no sentido de conferir transparência nos gastos. O Portal da Transparência vai disponibilizar as informações sobre a utilização dos recursos.

Segundo o ministro da Integração Nacional, o governo já disponibilizou 8 mil cestas básicas para as vítimas das chuvas. Uma equipe de 50 especialistas já está atuando nos três Estados para agir preventivamente em áreas de deslizamento, no caso dos geólogos, ou de enxurradas, inundações e alagamentos, no caso dos hidrólogos.

Os ministros deverão se deslocar nos próximos dias para acompanhar de perto o atendimento às populações afetadas. O ministro dos Transportes embarca ainda hoje para Minas Gerais, e a ministra do Desenvolvimento Social viajará amanhã para o Rio de Janeiro. Bezerra Coelho deve ir ao Rio Grande do Sul na sexta-feira para anunciar medidas contra os efeitos da estiagem na região sul.

De acordo com Bezerra Coelho, ainda não há previsão de deslocamentos da própria presidente a essas regiões. "Não temos ainda nenhuma informação de visita ou deslocamento, mas certamente a presidente está acompanhando toda evolução do quadro de chuvas e estiagem", afirmou.

Balanço do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) aponta que 51 trechos de 18 rodovias federais foram atingidos pelas chuvas. Desse total, nove estão totalmente interrompidos, 25 parcialmente interrompidos e 17 já foram liberados.