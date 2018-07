Governo anuncia repasse a Defesa Civil de três Estados

O município de Ipatinga (MG) receberá R$ 4,121 milhões; Nova Bandeirantes (MT) terá acesso a R$ 1,328 milhão; Capitão Andrade (MG), R$ 750 mil; Coronel Fabriciano (MG), R$ 14,048 milhões; e Baixo Guandu (ES), R$ 2,8 milhões. Os recursos deverão ser utilizados em obras de reconstrução de danos causados por chuvas intensas, enxurradas e inundações.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, integrante do Ministério da Integração Nacional, também reconheceu hoje situação de emergência nos municípios de Utinga (BA), Augusto de Lima (MG), Cristália Seca (MG), Lagoa Grande (MG), Ninheira (MG) e Landri Sales (PI), por seca e estiagem; e em Iranduba (AM), em decorrência de inundações.

Conforme o Ministério da Integração Nacional, situação de emergência é uma situação anormal, decretada em razão de desastre que, embora não excedendo a capacidade inicial de resposta do município ou do Estado atingido, requer auxílio complementar do Estado ou da União para as ações de socorro e de recuperação.