Governo anunciará remédios biológicos para câncer O governo anunciará na próxima semana dez novos remédios biológicos para o tratamento de câncer e de inflamações, produzidos a partir de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) entre indústrias farmacêuticas internacionais e laboratórios públicos. "Os laboratórios internacionais detêm as patentes e farão parcerias com os laboratórios públicos, com a garantia da compra governamental para fornecer os medicamentos à população", disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.