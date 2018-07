Governo aprofundará medidas tributárias neste ano, diz Dilma

Em discurso durante cerimônia de abertura da Festa da Uva, em Caxias do Sul (RS), a presidente previu ainda que o Brasil será um dos poucos países a obter crescimento econômico expressivo num momento de crise internacional.

"Vocês podem ter certeza que iremos, neste ano, aprofundar medidas tributárias de estímulo à produção e à exportação. Crédito em condições mais adequadas, estímulo à inovação e à formação de mão-de-obra e a adoção, como eu disse, de medidas de defesa comercial", disse a presidente, sem entrar em detalhes.

"Nós temos certeza que o Brasil será um dos poucos países, nesse cenário de crise em que vivemos, a ter uma taxa de crescimento significativa. A nossa meta é crescer 4,5 por cento neste ano, e isso nós iremos buscar com uma combinação de investimento público com investimento privado", afirmou.

Mais cedo, em discurso durante cerimônia de ampliação de crédito fiscal para três Estados, a presidente afirmou que a gestão orçamental de seu governo tem o objetivo de ampliar o investimento público e garantiu que trabalhará para melhorar as condições para o investimento privado.

Na quarta-feira, o governo federal anunciou contingenciamento de 55 bilhões de reais do Orçamento de 2012 a fim de garantir o crescimento econômico e a redução dos juros, mas preservando investimentos. O valor é 10 por cento maior do total anunciado no ano passado.