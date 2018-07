Governo aprova plano de corte de gastos

O governo socialista de Portugal aprovou no sábado as diretrizes de um plano de austeridade fiscal de longo prazo, mas divulgará detalhes nesta semana. Os mercados temem o grande déficit orçamentário português desde a erupção da crise fiscal da Grécia. Após uma reunião extraordinária, o secretário do Estado para o Gabinete, João Silveira, disse que o programa combina cortes de gastos públicos com estabilidade fiscal. Em comentários na TV, falou que o plano seria posto em discussão com os partidos políticos e parceiros sociais.