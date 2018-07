Governo aprova projeto de metrô leve para Brasília

A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) aprovou projeto do governo do Distrito Federal para o Programa de Implantação de Sistema de Metrô Leve sobre Trilhos em Brasília. O projeto, que pretende ligar o aeroporto de Brasília ao Terminal da Asa Norte, envolve o financiamento de US$ 180 milhões a ser feito pela Agência Francesa de Desenvolvimento. Segundo o Ministério do Planejamento, a operação envolve ainda uma contrapartida de US$ 198,5 milhões a ser dada pelo DF. A aprovação do projeto foi feita na última sexta-feira, quando a Cofiex esteve reunida. Foram ainda aprovados outros sete projetos, que dependem de financiamento externo. Os Estados do Amazonas, Sergipe e Rio Grande do Sul tiveram recomendação da Comissão para obter financiamento a projetos na área de gestão fiscal, saneamento, turismo e meio ambiente. A Cofiex aprovou o Projeto de Suporte ao Desenvolvimento de Empreendimentos de Agricultores Familiares no Nordeste Brasileiro, do Banco do Nordeste, que vai solicitar ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura (Fida) financiamento de US$ 23 milhões com contrapartida de igual valor. Foi aprovada ainda a doação de US$ 3,8 milhões do Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul (Focem) para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Os recursos serão destinados ao Projeto de Fortalecimento da Cadeia Produtiva e Desenvolvimento de Fornecedores de Madeira e Móveis do Mercosul. Além da doação, o projeto terá uma contrapartida de US$ 1,2 milhão por parte do governo federal. A Cofiex, que é coordenada pela Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, analisa a qualidade técnica dos projetos de financiamento, a adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal e a capacidade de pagamento dos Estados e municípios.