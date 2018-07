Governo aumenta verba para recuperar escolas em SC

O Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) decidiu nesta segunda, 8, aumentar, em caráter de emergência, as transferências de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) para 12 cidades de Santa Catarina afetadas pelos desastres climáticos. Veja também: Blumenau pede leite em pó e produtos de higiene Principal ligação entre SC e PR é liberada Saiba como ajudar as vítimas das chuvas IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas De acordo com o Ministério da Educação (MEC), são mais de R$ 855 mil reservados para municípios intensamente atingidos pelas chuvas: Blumenau, Brusque, Camboriú, Gaspar, Ilhota, Itajaí, Itapoá, Luís Alves, Nova Trento, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. Só para Blumenau, serão repassados mais de R$ 356 mil. As verbas serão usadas na recuperação de colégios e na reposição dos trabalhos pedagógicos, com a compra de materiais e contratação de serviços. Com o PDDE emergencial, poderemos ajudar a reconstruir as escolas atingidas por essa terrível catástrofe", afirmou o presidente do FNDE, Daniel Balaban.