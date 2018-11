Governo autoriza indenização a família de motoboy morto

O decreto, assinado pelo governador Alberto Goldman nesta sexta-feira, determina que um grupo de trabalho no âmbito da Procuradoria Geral do Estado será instituído para que no, prazo de trinta dias, contados a partir da designação de seus membros, seja feita a proposta de valores de indenização.

Farão parte deste grupo de trabalho o procurador-geral do Estado, que vai coordenar os trabalhos, dois procuradores, um representante da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania e outro da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. O Decreto do governador serão publicado amanhã, no Diário Oficial do Estado.