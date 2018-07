Governo autoriza Petrobras a exportar GNL ocioso

A autorização foi concedida pelo Ministério de Minas e Energia por meio da Portaria 14, publicada em edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira. Essa permissão pode ser revogada sempre que houver riscos ao pleno abastecimento do mercado interno de gás natural, entre outras condições.

O GNL a ser exportado poderá ser composto por uma carga resultante de uma única importação ou por mistura de cargas importadas de diferentes fornecedores que celebraram contratos com a Petrobras.

O transporte será feito por meio de navios metaneiros, com local de saída do Brasil do Terminal Marítimo da Baía de Guanabara (RJ), Terminal Marítimo do Porto de Pecém (CE), Terminal de Regaseificação da Bahia (BA), onde estão localizadas as unidades de regaseificação de GNL.

(Por Anna Flávia Rochas)