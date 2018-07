Governo avalia estatuto militar para ação urbana, diz Jobim

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou nesta sexta-feira, 20, que o governo federal discute a possibilidade de uma nova legislação que possibilite às Forças Armadas ter um estatuto próprio para atuar em operações urbanas, de Garantia da Lei e da Ordem. Ele disse que, antes da decisão judicial que determinou a retirada de tropas do Exército do Morro da Providência, no Rio, já havia discutido com o presidente Lula uma mudança no perfil dos soldados que atuam na favela. Veja também: Moradores não comentam se querem ou não saída do Exército Delegado diz que é evidente ligação de militares com tráfico Militares serão indiciados por morte de jovens, diz delegado Contrariando a Justiça, Exército continua na Providência Opine: o Exército pode cuidar da segurança pública? "As Forças Armadas, basicamente o Exército e os Fuzileiros Navais, têm expertise para tratamento de conflitos dentro de áreas urbanas onde se misturam organizações criminosas com civis. Essa expertise já existe e a demonstração está clara", disse Jobim, que citou a atuação no Haiti como modelo de operação. "O que se passa é que precisamos ter uma legislação especial para isso. Queremos abrir essa discussão e eventualmente ter um projeto definido até o fim do ano", declarou. Sobre a eventual retirada de tropas da Providência, ele disse que não haveria efetivo da Força Nacional de Segurança suficiente para assumir o posto, como determinara a medida judicial, e, portanto, o resultado seria a paralisação das obras no morro. O ministro não explicou como seria essa mudança de perfil. Disse que isso ainda está sendo examinado e que não há uma idéia prévia de como poderia ser feito. Nesta sexta, Jobim irá se reunir com o comando do Exército em Brasília para discutir a questão. Jobim afirmou que o caso do assassinato dos três jovens da Providência, levados por militares para uma favela comandada por facção rival, é um "fato completamente isolado". "Não podemos pegar esse fato e tentar desqualificar a força. Isso é um equívoco. Um discurso daqueles antigos que acham que o Brasil, um país imenso, possa ter o luxo de ter uma grande força armada sem utilização interna". Em seguida, ele comentou a possibilidade de haver críticas dentro das Forças Armadas em relação à proposta do governo de mudança na legislação quanto à atuação dos militares. "A sociedade brasileira é quem decide. Cabe às Forças Armadas executar a decisão da sociedade brasileira. Ao poder civil, cabe a definição de tarefas. São irrelevantes as posições que possam haver isoladas de algum militar dizendo que isso não deveria assim." A eventual mudança precisaria ser aprovada pelo Congresso.