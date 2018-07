Governo avalia que coincidência de apagões não é 'normal'

Um apagão ocorrido entre o final de quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira atingiu todo o Nordeste e parte da região Norte, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

De acordo com Zimmermann, a causa da falta de energia teria sido um problema na linha de transmissão de Colina-Imperatriz, administrada por uma empresa controlada pela estatal mineira Cemig.

"Eventos como esse não são normais e a coincidência, então, é que é mais anormal ainda", disse o ministro a jornalistas.

No início de outubro, um apagão atingiu o Distrito Federal e um blecaute deixou sem luz áreas no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Sistema Acre-Rondônia do país.

No apagão da madrugada desta sexta, a perda de carga de energia no momento da interrupção no Nordeste foi de 9.500 megawatts (MW). No Norte, onde Pará e Tocantins ficaram sem luz, a perda foi de 3.500 MW. Há relatos de moradores de Brasília que o corte também afetou parte da capital federal.

Foi convocada uma reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, em Brasília, para discutir as causas do mais recente apagão.

