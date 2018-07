Governo bloqueia US$2 bi no exterior relacionados à Satiagraha O Ministério da Justiça conseguiu bloquear mais de 2 bilhões de dólares (4,5 bilhões de reais) em contas bancárias no exterior, relacionadas à Operação Satiagraha. Segundo informação divulgada pelo ministério, o montante representa "o maior bloqueio de recursos suspeitos de ilícitos conseguido até hoje pelo Brasil". Do total, 500 milhões de dólares resultam de cooperação com o governo dos Estados Unidos. O local do bloqueio e o nome dos titulares não serão divulgados para não prejudicar as investigações. O bloqueio foi determinado por ordem judicial expedida em Cooperação Jurídica Internacional, informa o ministério. A Operação Satiagraha, deflagrada pela Polícia Federal em julho de 2008, levou à prisão o banqueiro Daniel Dantas, o investidor Naji Nahas e o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, que foram soltos posteriormente por habeas corpus concedidos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. (Por Mair Pena Neto)