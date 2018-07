Governo boliviano devolve carros roubados ao Brasil

Os bens foram localizados e confiscados depois que a Bolívia criou o Programa de Regularização de Veículos, em 2011. A negociação para a restituição começou no ano passado, quando o ministro José Eduardo Cardozo enviou pedido oficial de cooperação jurídica com La Paz. Cardozo está em Corumbá (MS) onde, junto com autoridades bolivianas, acompanha a devolução. Os 180 veículos entrarão no Brasil por Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Os outros veículos já identificados em situação irregular ainda passarão por vistoria e depois serão repatriados pela mesma rota.