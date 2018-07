"É do interesse do governo brasileiro a participação estrangeira de até 100 por cento no capital social de banco de investimento a ser constituído por UBS (...) e da Link Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, a ser adquirida pela mesma instituição", afirmou o decreto.

"O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias para a execução do disposto neste decreto", acrescentou.

(Por Vivian Pereira)