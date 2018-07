Governo calcula alta do PIB em torno de 0,40% no 1 tri--fonte Apesar de o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) ter mostrado expansão de 0,15 por cento no primeiro trimestre deste ano, a equipe econômica acredita que o crescimento efetivo do Produto Interno Bruto (PIB) será de cerca de 0,40 por cento.