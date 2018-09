Governo cancela licitação para lombada eletrônica no RS

A decisão foi tomada hoje, um dia depois de reportagem sobre supostas fraudes em concorrências públicas exibida pelo programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão. Na matéria, o repórter se fez passar por um assessor de uma prefeitura do interior do Rio Grande do Sul interessada em comprar e instalar lombadas eletrônicas numa rua não pavimentada, de pouco movimento, e gravou conversas com representantes de oito empresas fornecedoras de projetos ou de equipamentos.

A reportagem mostra pessoas falando em pagamento de propina, em concorrências combinadas e até em esquema de anulação de multas de trânsito. As empresas, que têm sedes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, negaram ter cometido irregularidades. Segundo a matéria, os sócios da ACT-Trânsito, empresa que elabora estudos sobre fluxo de pedestres e veículos, índices de acidente e velocidade, admitiram participar de concorrências combinadas. Além disso, os três têm empregos públicos ou relações com estatais.

Por conta da suspeita, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) afastou o engenheiro Paulo Aguiar, funcionário de carreira que coordenava a área de pardais e lombadas. O Detran afastou a técnica Gisele Vasconcelos da Silva e a Eletrosul afastou o prestador de serviços terceirizado João Otávio Marques Neto. Aguiar e Gisele não foram encontrados para comentar o caso. Marques Neto preferiu não se pronunciar.

Em nota, o governo do Rio Grande do Sul diz que "a decisão (de revogar a licitação) foi tomada após denúncias de indícios de editais direcionados para beneficiar empresas participantes da concorrência. As irregularidades apuradas por veículo de imprensa apontam que as fraudes se dão em nível nacional. Os suspeitos de envolvimento foram afastados". O secretário da Infraestrutura, Beto Albuquerque, afirmou que o Estado vai apurar com rigor todos os fatos denunciados.