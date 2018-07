Governo cede e oferece reajustes de 25% a 40% para professores em greve

Há duas semanas, o governo ofereceu um aumento entre 12% e 40% ao longo dos próximos três anos para a categoria, que está em greve há 66 dias. Na ocasião, o reajuste anunciado foi 16% a 45%, pois o governo havia incluído um porcentual já concedido. Nessa proposta, o impacto estimado era de R$ 3,9 bilhões.

"Acreditamos que essa nova proposta é um movimento suficiente do governo para que a greve termine", afirmou Sérgio Mendonça, secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento. "Nosso desejo é pôr fim à greve", disse Marco Antônio Oliveira, secretário de Educação Profissionalizante e Tecnológica do Ministério da Educação (MEC). "Mas, no caso dos valores, chegamos a um limite. Se não houver acordo, ficaremos numa situação delicada."

O governo espera que as entidades representativas de professores respondam no início da semana que vem se aceitam a contraproposta. A presidente do Sindicato Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino Superior (Andes), Marinalva Oliveira, não gostou da oferta. "Não resolve o problema de desestruturação da carreira." Segundo ela, a categoria não aceita concessão de porcentuais diferenciados para docentes com título.

Para o presidente da Federação de Sindicatos de Professores de Instituições Federais de Ensino Superior (Proifes), Eduardo Rolim, a contraproposta é satisfatória. "Numa análise rápida, o governo atendeu integralmente às nossas reivindicações."

Os novos porcentuais de reajuste não atingem os professores que estão no topo da carreira. Os titulares, com doutorado e dedicação exclusiva, mantiveram o aumento em seus salários, que vão saltar de R$ 12.224,56 para R$ 17.057,74. Os vencimentos dos docentes com doutorado e 40 horas semanais pularão dos R$ 5.918,95 propostos pelo governo há duas semanas para R$ 7.859,61. Além dos novos valores, o governo concordou em antecipar os reajustes de julho para março de 2013 a 2015.

Protesto. Ontem, cerca de 150 servidores sentaram na rampa do Palácio do Planalto em protesto. Funcionários do Executivo, eles condenam a atitude do governo, que, além de não apresentar proposta aos grevistas, determinou corte de salários.

"Estamos há 36 dias em greve e o governo não apresentou nenhuma proposta", declarou César Leite, do Ministério da Saúde. Eles esperavam ser recebidos ainda ontem pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral, Gilberto Carvalho.