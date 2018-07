Governo central cumpriu meta de superávit primário em 2013, diz Mantega

"Fizemos um pouco a mais que 1,5 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) em superávit no governo central", disse o ministro em entrevista coletiva em Brasília.

A situação fiscal brasileira tem preocupado os investidores, que avaliam que por conta dos gastos públicos, o Banco Central terá que apertar ainda mais a política monetária para conter a inflação.

O cumprimento da meta do setor público consolidado, segundo o ministro, depende do resultado dos Estados e municípios, que será conhecido no fim do mês, acrescentou o ministro, que ressaltou que o resultado do governo central foi possível por causa do aumento da arrecadação.

