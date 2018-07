Governo central tem déficit de R$20 bi em dezembro O governo central encerrou dezembro com déficit primário de 20,023 bilhões de reais, bem acima do déficit de 8 bilhões de reais registrado no mesmo período do ano anterior, refletindo o repasse de recursos ao novo Fundo Soberano do Brasil. Mesmo com o resultado desfavorável no ultimo mês do ano, o superávit primário acumulado em 2008 por Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social foi de 71,401 bilhões de reais e superou em 8 bilhões de reais a meta para o ano, de 63,4 bilhões de reais. Em novembro, o déficit primário do governo central foi de 4,422 bilhões de reais. "O resultado do mês de dezembro refletiu, principalmente, a operação de integralização de cotas do Fundo Fiscal de Investimento e Integralização pelo Fundo Soberano do Brasil no montante de 14,2 bilhões de reais", informou o Tesouro nesta quarta-feira. Sem contabilizar essa despesa, o resultado do governo central em dezembro teria sido deficitário em 5,8 bilhões de reais, acrescentou o Tesouro. O resultado de 2008 equivaleu a 2,46 por cento do Produto Interno Bruto (PIB). Em 2007, o superávit acumulado foi de 57,825 bilhões de reais, ou 2,23 por cento do PIB. No ano passado, as despesas do governo central cresceram 9,3 por cento, enquanto as receitas aumentaram 15,8 por cento. Os gastos com investimentos cresceram 28 por cento frente a 2007, para 28,3 bilhões de reais. O secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, afirmou a jornalistas que, em 2009, a decisão de destinar recursos do fundo soberano para despesas que contribuam com a manutenção da atividade econômica será tomada ao longo do ano "dependendo das circunstâncias". "Vamos fazer avaliação cuidadosa ao longo do ano", disse. O Banco Central divulga ainda nesta manhã o relatório sobre o comportamento das contas do setor público consolidado do país em dezembro do ano passado. (Reportagem de Isabel Versiani)