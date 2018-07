Governo central tem déficit de R$643,8 mi em junho

Houve forte deterioração do resultado frente a junho do ano passado, quando o governo central teve superávit de 7,92 bilhões de reais.

O resultado abrange as contas de Tesouro, Previdência e Banco Central.

No primeiro semestre do ano, o superávit acumulado foi de 18,563 bilhões de reais, o equivalente a 1,28 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) --bem abaixo dos 61,378 bilhões de reais, ou 4,40 por cento do PIB, de igual período de 2008.

(Reportagem de Isabel Versiani)