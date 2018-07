Governo central tem déficit primário de R$120,2 mi em maio

Em maio do ano passado, o governo central teve superávit de 5,550 bilhões de reais.

O resultado abrange as contas do Tesouro, da Previdência e do Banco Central.

Nos primeiros cinco meses deste ano, o superávit acumulado foi de 19,282 bilhões de reais, o equivalente a 1,63 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) --bem abaixo dos 53,457 bilhões de reais, ou 4,68 por cento do PIB, em igual período de 2008.

(Reportagem de Isabel Versiani)