Governo central tem déficit primário de R$20 bi em dezembro

O governo central encerrou dezembro com déficit primário de R$ 20,023 bilhões, frente a saldo negativo de R$ 4,421 bilhões em novembro, informou o Tesouro Nacional nesta quarta-feira. "O resultado do mês dezembro refletiu, principalmente, a operação de integralização de cotas do Fundo Fiscal de Investimento e Integralização pelo Fundo Soberano do Brasil no montante de 14,2 bilhões de reais", afirmou o Tesouro em nota. Sem contabilizar essa despesa, o resultado do governo central em dezembro teria sido um déficit de R$ 5,8 bilhões , acrescentou o Tesouro. Em 2008 como um todo, o governo central --formado por Tesouro, Previdência e Banco Central-- acumulou superávit primário de R$ 71,401 bilhões , equivalente a 2,46 % do Produto Interno Bruto (PIB). Em 2007, o superávit acumulado foi de R$ 57,825 bilhões ou 2,23 % do PIB. O Banco Central divulga a partir das 11h30 o relatório sobre o comportamento das contas do setor público consolidado do país de dezembro do ano passado.