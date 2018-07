Governo central tem maior superávit em dois anos

O resultado elevou o superávit acumulado no ano a 24,698 bilhões de reais, o equivalente a 2,30 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), e superou a meta para o quadrimestre, que era de 18 bilhões de reais.

O governo central compreende Tesouro, Previdência e Banco Central. Em março, o governo central havia registrado déficit de 4,559 bilhões de reais e em abril do ano passado teve superávit de 10,031 bilhões de reais.

No mês passado, a receita bruta do Tesouro cresceu 33,8 por cento frente a março, para 62,6 bilhões de reais, alavancada, em parte, pela concentração sazonal do recolhimento de alguns tributos.

As despesas do Tesouro caíram 12,5 por cento no mesmo período, para 30,778 bilhões de reais. Parte da queda é explicada pelo fato de, em março, ter havido uma concentração de pagamentos de precatórios e sentenças judiciais no valor de 3,7 bilhões de reais, ante 380,5 milhões de reais em abril.

(Reportagem de Isabel Versiani)