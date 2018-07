Governo central tem superávit primário de R$1,256 bi em setembro

A receita líquida total do governo central somou 70,419 bilhões de reais, com alta de 4,2 por cento sobre agosto. Já a despesa total ficou em 69,163 bilhões de reais, com aumento de 4,9 por cento na comparação com o mês anterior.

Em setebro, a receita com dividendo ficou em 3,603 bilhões de reais, com queda 38,2 por cento sobre agosto.

No acumulado até setembro, o superávit primário está em 54,766 bilhões de reais, 27,3 por cento menor que o volume verificado em igual período de 2011. A meta consolidada para o setor público é de 139,8 bilhões de reais, dos quais 96,97 bilhões de reais correspondem à economia fiscal a ser feita pelo governo central.

Duas das dificuldades do governo para cumprir a meta cheia de superávit primário são o baixo crescimento da economia e o efeito das desonerações tributárias. Esses fatores fizeram com que a arrecadação registrasse a quarta queda mensal consecutiva em setembro, somando 78,215 bilhões de reais.

A arrecadação líquida devido à desoneração na folha de pagamento das empresas, por exemplo, foi de 924 milhões de reais no período.

PREVIDÊNCIA

A Previdência Social apresentou em setembro déficit de 11,121 bilhões de reais, ainda segundo dados do Tesouro.

O elevado déficit na Previdência Social decorreu de um acréscimo de 5,3 bilhões de reais em setembro frente a agosto por pagamento antecipado de gratificação natalina aos aposentados e pensionistas.

