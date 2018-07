A meta cheia para o governo central em 2012 era de 97 bilhões de reais.

Já a Previdência Social apresentou, no mês passado, superávit de 6,572 bilhões de reais, somando no ano saldo negativo de 40,824 bilhões de reais, ainda segundo dados do Tesouro.

(Reportagem de Luciana Otoni)