Nos três primeiros meses do ano, a economia feita para o pagamento de juros acumulou saldo positivo de 13,048 bilhões de reais.

Já a Previdência Social apresentou, no mês passado, déficit de 4,529 bilhões de reais, ainda segundo dados do Tesouro. O pagamento de dividendos de estatais, também no último mês, somou 2,999 bilhões de reais, recorde para março.

(Por Luciana Otoni)