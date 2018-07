Governo 'cobre' seio de pintura do século 18 na Itália

Uma reprodução de um quadro do século 18 localizada na sede do governo italiano, em Roma, foi retocada para "cobrir" um seio desnudo de uma de suas personagens. La Verità svelata dal Tempo, ou A Verdade desvelada pelo Tempo, de Giambattista Tiepolo, pende de uma das paredes do Palácio Chigi, na sala onde o premiê de centro-direito Sílvio Berlusconi organiza suas entrevistas com jornalistas. Citado pelo diário Il Corriere della Será, o subsecretário da Presidência, Paolo Bonaiutti, disse que o retoque preventivo quis evitar ferir as sensibilidades de telespectadores que vissem o seio nu enquadrado logo acima da cabeça de Berlusconi. Imagens da obra antes e depois da intervenção foram reproduzidas também no La Repubblica e em outros jornais europeus. Jornalistas não deixaram de notar a ironia entre o pudor do gesto e os comentários de conotação sexual do líder do governo, que chegou a ter uma ex-modelo no gabinete e disse que as mulheres da direita "são mais bonitas" que da esquerda. O original do afresco é propriedade de um museu da cidade de Vicenza. Segundo a instituição, o quadro foi inicialmente concebido como uma grandiosa peça de decoração para uma propriedade que Giambattista Tiepolo decorou nos anos de 1743 e 1744. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.