Governo começa a demolir casas em área de risco no RJ

De acordo com a Secretaria de Obras do Estado, a demolição começou pelas casa da Rua Joaquim de Queiróz, na região do Canitá. Outros 100 imóveis devem ser derrubados na Comunidade Fazendinha, 100 no Conjunto das Casinhas, 250 no Morro do Adeus e 600 no Vale da Esperança.

Os moradores receberão o aluguel social, no valor de R$ 400. Eles também podem optar por receber indenização ou por ocupar parte dos apartamentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que serão inaugurados em junho na própria comunidade.